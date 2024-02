Napoli, mai così male i Campioni d'Italia: dato horror da record

Il Napoli, attualmente decimo in classifica, è a 27 punti di distanza dall'Inter capolista a 14 giornate dalla fine del campionato. I campioni d'Italia non ci sono più, anzi adesso quella partenopea è tra le peggiori squadre della storia a fare peggio nella stagione successiva al trionfo in Serie A.



Escluso il Torino 1949/50, sconvolto dalla tragedia di Superga, soltanto altre 4 squadre avevano pagato un distacco di 20 punti o più dalla prima della classe l'anno dopo aver vinto lo Scudetto.



