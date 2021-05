Tra poco più di un mese il Napoli dirà ufficialmente addio a Nikola Maksimovic. Il contratto del calciatore è in scadenza e la trattativa per il rinnovo si è interrotta definitivamente già da qualche mese. Il difensore serbo però oggi ci ripensa, inizia a pentirsi di non aver trovato un nuovo accordo con il Napoli.



Maksimovic ama la città alla follia, così come la squadra. La sua famiglia, i suoi bimbi e sua moglie piangono all'idea di dover andare via. Questo perché avevano scelto Napoli per vivere. Lo riporta il Corriere dello Sport.