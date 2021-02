Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, parla ai microfoni di Dazn prima della partita con il Genoa: "È un periodo normale, può capitare. All'inizio siamo stati fortunati, abbiamo avuto pochi casi di Covid rispetto ad altre squadre. Adesso ci sono state le positività di Koulibaly e Ghoulam: inizialmente abbiamo avuto paura tutti, ma per fortuna sono solo loro due, e tutti gli altri sono pronti per la partita. Kalidou ci ha mandato un messaggio un'ora fa: ci ha dato forza, ci manca come persona, ma anche come giocatore. Faremo tanto per vincere questa partita".