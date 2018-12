Nikola Maksimovic, difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Liverpool: “Aspettavamo questa partita, l’abbiamo preparata bene. Ora mettiamo in pratica in campo quello che sappiamo di dover fare. Giocare in questo stadio è una delle cose più belle che possa capitare, contro una squadra che vuole vincere la Champions. Noi dobbiamo dimostrare di essere forti e di aver meritato questo piazzamento nel girone”.