L'asse di mercato Napoli-Roma continua ad essere molto caldo. Ci sono diversi nomi sul tavolo, tra cui Under, che il Napoli vorrebbe portare in azzurro come dopo Callejon. Il profilo è quello giusto, giovane, mancino e dal prezzo non spropositato.



La Gazzetta dello Sport oggi racconta di una nuova ipotesi di scambio tra il club azzurro e quello giallorosso. La Roma valuta Under 30 milioni, il Napoli non è disposto ad andare oltre i 20-25 (bonus inclusi). Così ecco l'inserimento di Maksimovic come contropartita: 10 milioni più il serbo per arrivare a Under.