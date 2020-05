difensore del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SKY Sport. Queste le sue parole:"Fortunatamente va tutto bene. Sto a casa, non esco, rispetto tutte le regole. So che è un momento difficile per tutto il mondo. Parlando di calcio, è un nuovo ambiente per noi in cui ci stiamo allenando. Però ci siamo adattati bene in questo periodo".- "Da un punto di vista atletico sto bene e seguiamo il programma che ci mandano i preparatori. Poi quando finisce l'allenamento li sentiamo sempre e gli diciamo come è andata, se abbiamo avuto qualche problema su alcune cose che abbiamo fatto. Fortunatamente è andato tutto bene adesso".- "Oltre la famiglia, che è ovvio, mi manca il calcio, gli allenamenti, le partite. La nostra vita quotidiana è collegata sempre con il calcio, soprattutto in questa città che vive di calcio. Anche quando vai a prendere un caffè in un bar e parli di altre cose, senti da lontano 'Guagliò, vinciamo sabato?'. Mi mancano tanto queste cose".- "Sono in contatto con i medici e con i compagni, ci sentiamo ogni giorno. Loro ci raccontano com'è la situazione e che si pensa per il futuro. Sappiamo che le cose stanno migliorando tanto, che la data prevista per la ripresa degli allenamenti è il 18 maggio. So anche che il nostro centro sportivo è già pronto, così come lo siamo noi. Siamo molto fiduciosi per la ripresa il 18 con gli allenamenti e più tardi con il campionato. Perciò siamo rimasti tutti in città rispettando tutte le regole".- "Con il suo arrivo abbiamo recuperato un po' la stagione. Lui dal primo giorno che è arrivato ci ha detto che siamo una grande squadra, che questo è solo un momento di difficoltà, che peggio di così non potevamo fare, ma dobbiamo ascoltare lui. Ha usato sempre le parole 'Stare zitti e pedalare'. Con lui ho un ottimo rapporto, dal primo giorno abbiamo parlato una volta e ci siamo capiti subito. Quello che mi chiedeva era tutto semplice perché sono un professionista ed il mio comportamento deve essere sempre così. Il rapporto tra me e lui resta sempre uguale".