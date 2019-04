Infrazione al dito del piede per Nikola Maksimovic, che salterà l'Atalanta. Secondo Sky Sport i tempi di recupero non sono ancora chiari, ma è possibile che salti anche altri impegni. Ieri il difensore serbo, uscito in stampelle giovedì dal San Paolo, si è sottoposto agli accertamenti del caso, che hanno evidenziato come non si tratti di un problema molto grave. Oggi l'ex Torino ha svolto le terapie, s'è riposato e proverà a recuperare per le prossime settimane.