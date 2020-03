. Una buona notizia per il Napoli, che nel giro di 10 giorni dovrà giocare due partite chiave: venerdì il Verona, mercoledì 18 il Barcellona al Camp Nou. Gare nelle qualeVenerdì il difensore serbo si era fermato in allenamento, inizialmente per crampi. Il dolore però persisteva, così si è scelto di sottoporlo ad esami specifici, che hanno evidenziato una. Il Napoli ha sottolineato che i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane. Un futuro ipotetico che lascia poco spazio ai dubbi:Un problema non da poco per Gattuso, che aveva trovato solidità e affidabilità nella coppia Manolas-Maksimovic.Il 9 febbraio l’ultima presenza di Koulibaly, disastrosa, contro il Lecce. Un’apparizione isolata dopo l’infortunio subito ai primi minuti della sfida con il Parma del 14 dicembre., lo stesso Koulibaly è pronto ad ogni sacrificio per esserci. Serve riscattare quella che è stata la peggior stagione da quando è in Italia. Poi, a giugno, si farà il punto della situazione con la società per il futuro.presente nel contratto di Koulibaly. Che intanto corre a Castel Volturno: c’è Messi e il suo Barcellona nel mirino.