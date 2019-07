Ventiduesimo e ultimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri lasceranno nel pomeriggio il ritiro della Val di Sole. Dopo una prima fase di riscaldamento, i ragazzi hanno effettuato una serie di torelli ed esercizi di reattività. Chiusura con partitina risota dalle reti di Mario Rui, Ghoulam, Callejon e Milik. Karnezis e Malcuit hanno svolto lavoro personalizzato. La squadra partirà nel pomeriggio per Edimburgo dove domani alle ore 17 (18 italiane) affronterà il Liverpool campione d'Europa nel primo test internazionale. Non partiranno per Edimburgo: Elmas, Malcuit e Tonelli.