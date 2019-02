Kevin Malcuit, terzino del Napoli, ha parlato a France Football. Ecco alcune dichiarazioni:



Kevin, dopo mezza stagione a Napoli, quanto sei diverso oggi dal giocatore che è arrivato ad agosto al San Paolo?



"Appena arrivato ho sentito un'enorme differenza con la Ligue 1 a livello tattico. I primi giorni ero spesso fuori tempo con i miei compagni di squadra. Era necessario assimilare il modulo di gioco e progredire nel mio posizionamento. Penso di aver lavorato bene da questo punto di vista"



Come ha fatto Carlo Ancelotti a farti progredire quotidianamente?



"Mi ha fatto soprattutto lavorare sull'aspetto tattico nelle fasi difensive. Francamente, quando hai la possibilità di avere il "Mister", uno dei migliori allenatori del mondo, come allenatore, ascoltiamo ogni parola perché sappiamo che miglioreremo"



Hai già sperimentato il calore dei tifosi a Saint-Étienne e allo stadio Geoffroy-Guichard. Come sono il Napoli e San Paolo?



"L'atmosfera del "Calderone" è incredibile, e sicuramente una delle più belle di Francia. Ma Napoli è diversa"



Cioè? "Le persone vivono, mangiano, respirano e dormono per il calcio. Come a Saint-Etienne, sentiamo il peso della storia indossando la maglia del Napoli. Diego Maradona ha giocato qui ... Il calcio è una religione, non importa chi sei nella tua vita di tutti i giorni. Ognuno è un sostenitore del Napoli, e questo fervore, questo odore, questa atmosfera, lo avvertiamo ogni giorno"



Quale compagno di squadra di Napoli ti ha colpito di più?



"Mi alleno ogni giorno, il livello è molto alto. Ma, parlando della difesa, voglio dire Kalidou Koulibaly perché è completo e molto regolare. Oggi è sicuramente uno dei migliori difensori del mondo e possiamo solo migliorare con lui"



Giochi in una posizione in cui la gerarchia è piuttosto aperta nella nazionale francese. È un obiettivo a breve termine?



"Giocare nei Blues è un sogno e un obiettivo. Questo è anche ciò che ha dettato la mia ultima scelta di carriera. Sono a Napoli perché so che spero di arrivare alla maglia della nazionale, e ciò passa attraverso un grande club e grandi partite. Ovviamente, l'allenatore fa le sue scelte. Per quanto mi riguarda, devo continuare nel mio attuale momento di forma"



Sei stato percepito come un terzino molto offensivo. Ti consideri molto più difensore nell'anima? Ti sembra necessario come evoluzione?



"In termini assoluti, mi considero un laterale offensivo che cerca di mantenere un equilibrio difensivo, perché prima di tutto, mi evolve come difensore in uno schema tattico. Da quando sono a Napoli, sono più rigoroso sulla difensiva grazie all'esperienza che vivo partita dopo partita".