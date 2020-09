Il Napoli ha bisogno di sfoltire un po' la rosa. Sono diversi i nomi in uscita che difficilmente rientreranno nella lista Serie A. Ma la situazione inizia a diventare complicata anche per questi giocatori che finora hanno rifiutato le ipotesi di trasferimento proposte dal Napoli.



Il Corriere del Mezzogiorno fa l'elenco del così definito "esercito dei rifiuti" (chiaramente il riferimento è per il rifiuto da parte dei giocatori): c'è Malcuit che ha detto no al Parma e Younes al Verona; per Ounas il Cagliari propone un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni, ma l'algerino vuole andare in Premier; il Chievo è su Ciciretti, ma il Napoli dovrebbe dare una mano ai clivensi per l'ingaggio; infine Llorente, il cui ingaggio è di 2,5 milioni a stagione e non è disposto a valutare soluzioni che prevedano la riduzione del suo stipendio.