Kevin Malcuit, neo esterno difensivo del Napoli, ha affidato al suo profilo Instagram le prima parole da azzurro.



"Voglio ringraziare i tifosi del Lille per l'avventura vissuta in questa bella città, giunta al suo termine. Grazie per il vostro sostegno in una stagione difficile ma piena d'entusiasmo e di bei momenti. Vi auguro il meglio per l'avvenire. Ora sono pronto per questa nuova avventura in un club e una città fantastici: non vedo l’ora di respirare la magica atmosfera del San Paolo. Sono pronto a sudare per questa maglia così importante".