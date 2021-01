Il mercato del Napoli non vive un momento vivacissimo, ma difficilmente succederà qualcosa in questa sessione invernale per quanto riguarda gli acquisti. Sul fronte cessioni però qualcosa si muove. Su tutte c'è quella di Arek Milik, che si avvicina sempre più al Marsiglia.



Però non c'è solo il polacco. Un altro giocatore che reclama spazio è Kevin Malcuit. Il terzino francese non rientra nel progetto tecnico di Gattuso e rappresenta un esubero. Secondo quanto riferisce il Corriere del Mezzogiorno la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento di Malcuit al Parma. L'operazione prevede il prestito con diritto di riscatto.