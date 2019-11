Milan-Napoli. Sabato 23 novembre, dopo la sosta per le nazionali, a San Siro con calcio d'inizio alle ore 18 si gioca una partita tra due allenatori in difficoltà. Arrivato in corsa al posto dell'esonerato Giampaolo, Pioli non è ancora riuscito a risollevare la classifica dei rossoneri. Dall'altra parte è in crisi pure Ancelotti, al quale il presidente De Laurentiis ha dato una fiducia a tempo fino al 10 dicembre: data dell'ultima giornata della fase a gironi in Champions League contro il Genk al San Paolo.



In ogni caso il suo futuro a fine stagione sembra già segnato, nonostante abbia un contratto anche per la prossima stagione. Quando, secondo Tuttosport, Paolo Maldini vorrebbe riportarlo a casa sulla panchina del Milan. Se così fosse, Ancelotti potrebbe battere il record di Nereo Rocco come allenatore con più presenze in rossonero: al momento sono 459-420.