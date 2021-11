La questione più delicata per il futuro in casaè ilIl contratto del capitano del Napoli scadrà tra pochi mesi, a giugno 2022. Quest'estate si è registrato un gelo totale tra le parti, con la sensazione di non poter fare più nulla per continuare insieme. Ma qualcosa è cambiato, ci sono stati dei primi colloqui a settembre.Dopo le parole del presidente De Laurentiis (LEGGI QUI) , oggi il Corriere dello Sport fornisce nuovi aggiornamenti riguardo i dettagli del futuro di Insigne:pareggiando la cifra attuale, senza bonus alla firma e senza diritti d'immagine.il Napoli è convinto di queste condizioni e aspetta la decisione del calciatore. Tutto rimandato al prossimo incontro, la cui data non è ancora definita.