Napoli, manca solo la firma per Popovic: dai principi del Milan alla Juventus, tutti i retroscena

. Matija è considerato un talento vero, quella scommessa da fare senza se e senza ma. Ha fisico, ottima tecnica, segna e fa segnare. Con il Partizan e la nazionale serba under 17 aveva messo in vetrina tutte le sue qualità tanto che era finito nei radar di squadre del calibro del Manchester City e del Bayern Monaco.- Un’operazione intelligente che ha al suo interno una verità ineluttabile: il Napoli punta sui giovani.Per il ragazzo è pronto un contratto di quattro anni e mezzo, si stanno sistemando gli ultimi dettagli.Ismet Dizdarevic e Marcelo Simonian, agenti di Matija Popovic, sono in Italia da una decina di giorni con il chiaro intento di delineare il futuro del ragazzo che ora sarà a tinte azzurre. E pensare che il Milan aveva fatto tutto per portarlo in rossonero. O quasi tutto. Le commissioni chieste dall’entourage sono state considerate non in linea con i principi del club. Anche la Juve aveva sondato il terreno con tanto di incontro a Torino tra Giuntoli e i rappresentanti. Ora il Napoli ha ormai definito il suo acquisto, si attende solo il programma relativo alle visite mediche.