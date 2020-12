Due gol in otto partite stagionali, di cui sei sono di Serie A. Sono questi i numeri dial Napoli prima dell'infortunio alla spalla accusato in nazionale. ​, la diagnosi del club dopo il ko con la sua Nigeria. Da quel momento Osimhen non si è più visto in campo coi compagni. Terapie e lavoro personalizzato, mai insieme al gruppo: nel mirino c'è la ripresa del campionato, ma l. Massima prudenza, per riavere Osimhen al top già nella trasferta contro il Cagliari. È presto però per dirlo,in estate viene davvero valutato giorno per giorno dallo staff medico di Rino Gattuso.- Lo aspetta a braccia aperte l'allenatore del Napoli, che ha rivoluzionato la squadra anche per le caratteristiche di Osimhen., con Insigne a sinistra e uno tra Lozano e Politano a destra. Un Napoli super offensivo che aveva iniziato a ingranare proprio a cavallo tra ottobre e inizio novembre., poi lo stop (senza considerare la gara da rigiocare con la Juventus). Poche reti - solo 2 come dicevamo - ma tanto lavoro per la squadra e movimenti utili per far arrivare al gol i compagni., Gattuso non lo ha mai nascosto. Per caratteristiche è unico nella rosa, visto che Mertens è un falso nove e Petagna fa della forza fisica la sua principale arma.- Al Napoli manca il suo attaccante e dai tempi di Gonzalonon ha un vero e proprio bomber in rosa.. L'anno scorso se li sono divisi(16),(14) e(13); nella stagione precedente sempre loro tre, con il belga a 19, il polacco a 20 e l'italiano a 14. Bisogna riavvolgere il nastro all'annata 2015/16 per ritrovare un vero bomber nel Napoli, proprio il Pipita, che. Fatta eccezione per l'annata d'oro di Dries Mertens con Sarri, che nel 2016/17 ne realizzò 34, senza poi ripetersi negli anni successivi.. Il Napoli per svoltare ha bisogno di lui e dei suoi gol.