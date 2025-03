Napolimania: fame e anima ritrovate, Conte apre per la prima volta allo Scudetto e il calendario aiuta

Redazione Calciomercato

Un pareggio che sa di vittoria. Sì, perché. La parole di Antonio Conte al termine dell'incrocio al vertice con l'Inter sanno di primissimo proclama in chiave Scudetto, dimostrazione tangibile di come la prestazione offerta dagli azzurri contro la capolista abbia lasciato contenti i tifosi e soprattutto il proprio allenatore.

Ancor più che con la qualità, il Napoli ha ripreso Lautaro & co. con tanto cuore e con quel carattere figlio di chi lo guida dalla panchina., sapendo reagire da big allo schiaffo inflitto dal sinistro da campione di Federico Dimarco.avrebbe potuto tramortire chiunque, invece. Dal -4 alla rinnovata consapevolezza di poter continuare ad alimentare ciò che ha iniziato a prender forma da settembre, un qualcosa che Conte ha sempre (strategicamente?) rigettato invocando lavoro e pazienza ma su cui per la prima volta - grazie alla zampata di Billing - ha sentito di sbottonarsi.

": concetti espressi e rimarcati nella conferenza post Napoli-Inter dal tecnico salentino, che ha preso coscienza di aver corretto i bug mostrati negli ultimi 30 giorni e constatato che, al cospetto di una grande come l'Inter,"ad 11 giornate dal termine potrebbe essere influente non solo per la classifica ma anche dal punto di vista di personalità". Dove non arrivano rosa lunga e giocate del singolo arriva la fame, caposaldo su cui si è basata la rinascita azzurra che ad oggi ha prodotto un sogno Scudetto vicino alla realtà.

, che dopo un marzo ancora complicato annovera - perlomeno sulla carta - ostacoli abbordabili: archiviato l'esame Inter c'è la Fiorentina, poi la trasferta spartiacque di Venezia a separare il match contro i viola da un altro incrocio altisonante. Il 30 marzo al 'Maradona' si presenterà il Milan, infine la visita al Bologna che inaugurerà aprile. I partenopei, poi, sfideranno: Empoli, Torino, Genoa e Cagliari in casa; Monza, Lecce e Parma fuori.

A stapparlo è stato l'infortunio di Anguissa (out altre 3 settimane), che contro l'Inter ha portato l'allenatore a preferire il palleggio scegliendo l'ex Brighton dall'inizio. Una mossa che ha preso corpo man mano che si stesse avvicinando il calcio d'inizio e rivelatasi felice, perché Billy ha risposto alla grande e il danese (già convincente a Como) entrando ha regalato il pari e la scarica di "emozioni" su cui il tecnico leccese si è soffermato nel dopopartita. Ecco perché, in vista di Napoli-Fiorentina, domande sorge spontanea:

. Il ritorno al 100% dell'ex Torino fa tutta la differenza del mondo: per informazioni rivolgersi a Lautaro e Thuram, anestetizzati da anticipi e letture del numero 4 azzurro.. Non a caso, a DAZN, nei giorni scorsi il ds lo aveva incensato così: "Uno dei migliori difensori italiani ha scelto di legarsi ad un progetto come il nostro: un motivo d'orgoglio. Forse è stato l'affare che mi ha lasciato di più". Ale is back.

