Napoli, Manna: "Conte? Ha due anni di contratto, speriamo di poter continuare senza nessun problema"

Il futuro diè uno dei temi in casa, il direttore sportivonicchia. "".Gli azzurri affrontano il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona nella 30esima giornata di Serie A, con l'obiettivo di rispondere alla vittoria dell'Inter contro l'Udinese e tenere viva la corsa Scudetto.Prima del calcio d'inizio, il ds del Napoliè intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e siamo focalizzati su oggi. Ogni discorso oggi è superfluo. L'anno scorso ha scelto di sposare questo progetto, speriamo di poter continuare senza alcun problema".

- "Sicuramente l'Inter giocando in casa è una squadra forte. noi dobbiamo essere concentrati su questa partita, contro una squadra forte che ha bisogno di punti come noi. Dobbiamo rimanere concentrati e focalizzati solo su di noi".- "Ripeto, siamo concentrati su oggi. Frank ha altri due anni di opzione. In questo momento non è argomento di discussione, ne parleremo a fine campionato. Il nostro obiettivo è la Champions League, restiamo tranquilli".