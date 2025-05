Napoli, Manna: "De Bruyne? Siamo attenti a ogni opportunità e a ciò che può succedere"

Giovanni, direttore sportivo del, a pochi minuti dal match contro il Genoa è intervenuto al microfono di DAZN e ha dribblato la domanda sulla trattativa in corso per Kevincalciatore in scadenza di contratto con il Manchester City: "E' normale che siamo sempre focalizzati anche sul mercato, stiamo attenti a ogni opportunità. Ma parlarne adesso è assurdo, sminuisce il lavoro fatto dai ragazzi e dal mister, non mi sembra corretto. Stiamo lavorando, stiamo attenti a ciò che può succedere. Ma parlarne non ci aiuta".

-. Kevin De Bruyne al Napoli è più di una suggestione. Il centrocampista belgal'accordo non verrà rinnovato per volontà del club ma il classe '91 - 34 anni tra un mese - vorrebbe rimanere in Europa con l'obiettivo di giocare in un campionato di alto livello, convinto di poter fare ancora la differenza. De Laurentiis ha già fatto passi concreti per sondare la situazione mandando. Obiettivo concreto, altro che sogno.