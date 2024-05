Giovanni Manna nuovo responsabile dell’area sportiva

è il nuovo direttore sportivo del, ora è ufficiale: inizia un nuovo ciclo per la società di Aurelio De Laurentiis.Il club partenopeo ha annunciato con un comunicato sul proprio sito la nomina del dirigente, che arriva dopo l'esperienza alla Juventus dove, di contro, è arrivato l'ex numero uno del mercato azzurro Cristiano Giuntoli.- La SSCN è lieta di comunicare l’inserimento nel proprio organico del Direttore Giovanni Manna cui è affidata la conduzione e la responsabilità dell’area sportiva.