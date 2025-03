Napoli, Manna: "Fatto un lavoro incredibile per essere qui oggi a -1 dall'Inter"

Gianluca Minchiotti

37 minuti fa

1

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, parla ai microfoni di Dazn prima del big match fra gli azzurri e l'Inter, in programma fra pochi minuti allo stadio Maradona.



VERSO NAPOLI-INTER: "Ci aspetta una bella partita, fra due grandi squadre. Ci siamo meritati di essere qua, a giocarci questa partita, speriamo di rendere orgogliosi i nostri tifosi".



L'APPROCCIO: "E' stata una settimana normale, come tutte le altre, una partita che si prepara bene. Siamo a un punto dall'Inter, vuol dire che abbiamo fatto un lavoro incredibile, tutti, il mister, Oriali, la squadra. A prescindere dal risultato di stasera, dobbiamo essere orgogliosi di essere arrivati fin qui in questo modo. Voglio vedere organizzazione e determinazione, è questo che ci rappresenta e che vogliamo. Se poi non riusciremo a fare risultato, l'importante è aver messo determinazione e organizzazione".