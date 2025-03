Napoli, Manna: "Non accetto paragoni con l'Inter, loro sono costruiti per vincere. Tutto il merito va a Conte"

GETTY

Il direttore sportivo delha concesso un'intervista anche a Dazn per presentare la sfida Scudetto controche oggi alle 18 al Maradona vedrà le due squadre affrontarsi in campo."La sconfitta di Como lascia tanto da pensare, ma non dobbiamo farci abbattere dalla negatività. Abbiamo già dimostrato di saper reagire, motivo per il quale bisogna essere concentrarti solo su noi stessi”.“Parliamo di una competizione molto bella, anche se va detto che l’Inter è una squadra costruita nel tempo per vincere e per imporsi. Noi non dobbiamo assolutamente paragonarci a loro. Bisogna solo lavorare ma senza farci attrarre dall’euforia”.

“Io credo che tutte le partite sono decisive. Parliamo di un match molto importante perché è da tanto che non si vedeva un duello così ma non c’è solo l’Inter. Attenti che anche l’Atalanta è in corsa. Noi sappiamo questi obiettivi e vogliamo solo goderci questa partita. Noi stiamo facendo un percorso incredibile e il merito va all’allenatore, allo staff e ai calciatori”.“Con un allenatore del genere è normale che le aspettative aumentino sempre più. Antonio Conte non va di certo definito, in quanto parla la sua carriera per lui. Parliamo di una persona estremamente passionale e piena di valori. Ha una grande capacità comunicativa che non si riflette solo sui calciatori, ma su chiunque gli sta intorno”.

- "Buongiorno? E’ uno dei migliori difensori italiani, ha scelto di legarsi a un progetto come il nostro: è un motivo d’orgoglio, forse questo è stato è stato l’affare che mi ha lasciato di più, mi ha reso molto felice”