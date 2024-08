Napoli, Manna: "Osimhen vuole andare via, non è detto che arrivi Lukaku"

Giovanni Manna fa il punto sul calciomercato del Napoli. Il direttore sportivo del club partenopeo ha dichiarato a Mediaset prima della gara col Modena in Coppa Italia: "Sappiamo che la nostra campagna acquisti è ancora incompleta, siamo al lavoro per cercare di accontentare il nostro allenatore Antonio Conte".



OSIMHEN - "La situazione è chiara, Victor vuole andare via e si era aperta una situazione già l'anno scorso. Si tratta di un giocatore forte, noi siamo tranquilli perché abbiamo già in rosa ragazzi per sostituirlo come Raspadori. Vogliamo dare integrità al gruppo e preferiamo tutelare i giocatori a disposizione per l'inizio di questa stagione, poi vedremo quello che succederà nei prossimi venti giorni".

LUKAKU - "E' un giocatore del Chelsea. Potrebbe arrivare un altro giocatore offensivo, ma non è detto che sia Lukaku. Ci faremo trovare pronti a sfruttare eventuali occasioni".

- "È forte, ma è del Benfica. Seguiamo tanti giocatori, ci vorrà ancora tempo per capire quali saranno le soluzioni migliori per noi".