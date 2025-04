Napoli, Manna: "Vogliamo continuare a sognare. Conte? Da parte sua c'è senso di responsabilità"

A pochi minuti dall'inizio della sfida di campionato tra Napoli e Torino, il direttore sportivo degli azzurri Giovanniha parlato a DAZN. Queste le sue dichiarazioni:- ​“Sempre bello ricevere un premio da condividere col Napoli. Devo ringraziare il presidente e tutto lo staff, lo prendo io ma è del Napoli, sono contento ma l'obiettivo principale della stagione è la Champions League che il pubblico si merita e speriamo di centrare matematicamente stasera. E poi vogliamo sognare fino in fondo".- "Per il mister parla da solo il curriculum, il suo spessore è unico. Da parte sua c'è soprattutto senso di responsabilità nei confronti del club, noi ci mettiamo al suo fianco per arrivare in fondo. Adesso viene il bello: comunque vada saremo primi, non dobbiamo farci prendere dall'ansia restando concentrati anche se il risultato non fosse positivo perché non cambierebbe nulla".

- "La Premier League é il miglior campionato al mondo, con i migliori calciatori e un livello d'intensità importante. Mi piace, penso sia il campionato di riferimento e quando ci sono opportunità vanno colte".- "E' stato un bel goal".