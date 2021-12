Kostas Manolas has arrived at the Olympiacos facility.



Greeted by hundreds of chanting fans with flairs. The legend is home pic.twitter.com/TPs1XkfR5d — Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) December 16, 2021

In casala notizia del giorno riguarda il trasferimento diIl difensore ha deciso di voler tornare a casa in Grecia e alla fine la sua volontà ha prevalso. Mancano solo gli ultimi dettagli per la firma ufficiale sul contratto.che hanno cantato ed acceso fumogeni per festeggiarne l'arrivo. Il giocatore per rispondere ha alzato in alto una sciarpa del club rivolgendosi agli stessi supporters. Ecco il video: