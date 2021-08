Dopo sole due stagioni potrebbe esserci la parola fine dell'esperienza dicome ha dichiarato De Laurentiis appena due mesi fa, nessun giocatore può essere considerato incedibile. Tra questi proprio Kostas Manolas. L'arrivo di Juan Jesus ha riempito numericamente il reparto arretrato ma è evidente che una partenza del greco cambierebbe il valore della difesa azzurra con la coppia Rrahmani-Koulibaly a lavorare in primo piano. Servirebbe di conseguenza un'alternativa pronta, vista la presenza dello stesso Juan Jesus che è stato ingaggiato per essere il quarto del pacchetto dei centrali. Una situazione non semplice da gestire, considerata anche l'assenza di Koulibaly nel mese di gennaio, quando prenderà parte alla Coppa d'Africa con il suo Senegal.maglia che ha già indossato fino al 2014 prima di arrivare in Italia alla Roma. Il club di Pireo ha in piedi una trattativa con il centrale del Napoli avendo proposto unChiaramente va convinto De Laurentiis, pronto sì ad accettare ma a buone condizioni.- C'è distanza tra domanda e offerta.Una cifra comunque bassa considerando il valore del giocatore ma il club partenopeo si libererebbe di un ingaggio pesante, considerati i 4,5 milioni di euro stagionali che guadagna Manolas. Un'idea che il Napoli ha sempre viva è quella di uno- ai piedi del Vesuvio. Dall'altra parte non sembra esserci un'apertura per quest'ipotesi e la trattativa potrebbe avere sempre piùnel decollare. Soprattutto considerando due aspetti fondamentali:Tre in particolare: si andrebbe su, pronto a dare l'ok al trasferimento in azzurro. Va trovato l'accordo con la Juventus che pare disposta a lasciar partire il calciatore. In lizza c'è anche, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza negativa con la maglia dello Schalke 04. L'altra pista porterebbe a ​, centrale difensivo roccioso del Galatasaray. Il club turco sembra essere disposto a dare via il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 10-15 milioni. Tutto, però,Ad oggi si registra un po' die il suo procuratore, Mino Raiola, vuole accontentarlo.