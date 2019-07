Kostas Manolas, difensore del Napoli, parla dal palco di Dimaro: "Differenze tra Roma e Napoli? Ho trovato un clima molto familiare con il Napoli. Ho incontrato Lorenzo, il capitano, che mi ha accolto molto bene e lo ringrazio. Vedo una squadra molto organizzata. Perché sono andato via dalla Roma? Non ve lo dirò, è una cosa mia personale. Gol contro il Barcellona? Lo ricordo e voglio rifarlo. Quale giocatore del Napoli mi ha messo più in difficoltà? Al San Paolo penso nessuno, all'Olimpico Dries quando ha messo la doppietta. Come mi sono sentito quando mi ha chiamato il Napoli? La prima chiamata l'ha fatta il mio agente. Non ho mai avuto dubbi, sono sicuro sarà la miglior decisione che potevo prendere. Meglio qui o alla Roma? Lo dirò l'anno prossimo quando torneremo a Dimaro"