Come riporta il Corriere dello Sport: "Il Brescia ha segnato con Balotelli, il Napoli ha avuto paura. Col brivido sono arrivati i tre punti. Li ha garantiti anche il difensore in campo fino al 66' prima di uscire per un affaticamento muscolare. Un piccolo problema fisico che è già alle spalle. Lo assicura Manolas, sintetico e diretto in ogni risposta. «Ma è stato solo un affaticamento, mercoledì ci sarò». La notizia più bella in vista del Genk in Champions. Più gravi le condizioni di Maksimovic, uscito in barella e costretto ad abbandonare lo stadio in stampelle con vistosa fasciatura sulla gamba destra".