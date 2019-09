Kostas Manolas torna in gruppo in vista della sfida con il Cagliari, di seguito il report dell'allenamento del Napoli.





"Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari al San Paolo di domani per il turno infrasettimanale della quinta giornata di Serie A. La squadra ha svolto la sessione sul campo 3. In avvio serie di torelli ed esercizi di mobilità. Di seguito serie di partitine a campo ridotto. Manolas è rientrato in gruppo, mentre Tonelli prosegue a lavorare con un programma personalizzato sul campo. Domattina rifinitura e convocati".