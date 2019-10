Diego Armando Maradona, al Corriere dello Sport, parla, come sempre senza fronzoli, di Mertens, del soprasso nella classifica marcatori azzurra e del prossimo futuro del belga:



Sorpasso? «Per me non è stato un dispiacere. Anzi, l’ho applaudito, Mertens. Quando ha fatto gol ho pensato al Napoli in vantaggio e non certo a me. E poi mi aspetto che come fece Hamsik, anche Dries mi mandi la maglietta del sorpasso, ma con una bella dedica. Perché una sua 14 ce l’ho, ma non è dedicata. E ti assicuro, Dries, la terrei tra quelle a me più care».



Anche perché potrebbe essere una delle ultime. Sa che potrebbe andare via. Che è in scadenza di contratto e senza un accordo a gennaio potrebbe già fidanzarsi con un’altra squadra?

«Sì, so pure questo. E mi piacerebbe fare qualcosa affinché questo non accada».



Cioè, che cosa?



«Posso poco, lo so. Però a Mertens posso dire che se è giusto e sacrosanto per un professionista cercare sempre più ricchi ingaggi, è vero anche che in nessun altro angolo del mondo si sentirebbe amato, rispettato, coccolato e importante come a Napoli. E io, caro Dries, te lo dico perché tutte quelle belle sensazioni le ho vissute. Pensaci, insomma».



E al presidente De Laurentiis neppure una parola?



«Posso invadere il suo campo? Vabbè. Allora, caro presidente, questo ragazzo non fartelo scappare. Ha più di trent’anni, lo so, ma corre e gioca e fa gol con le freschezza e l’entusiasmo di un ragazzo. Poi, se proprio dovesse andare via, sappia Mertens, che a La Plata nel mio Gimnasia un posto per lui ci sarà sempre»