Napoli, Mario Rui: 'Calzona ci ha trasmesso fiducia, si è già visto contro il Barcellona'

Il Napoli scende in campo contro il Cagliari nella sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Per Francesco Calzona, subentrato all'esonerato Walter Mazzarri, si tratta della prima partita di Serie A sulla panchina dei partenopei. Di questo ha parlato Mario Rui, intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita:



IMPATTO DI CALZONA - "Ha avuto un impatto importante, ci ha messo subito a nostro agio. Ci ha detto cosa pensava ci mancasse, ci ha trasmesso fiducia in noi stessi e l'abbiamo messa in campo già nella sfida col Barcellona".