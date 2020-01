In vista del big match Napoli-Juve in programma domenica sera il terzino portoghese, Mario Rui, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:



SARRI - "Ogni allenatore mette qualcosa di suo, nessuno sarà mai uguale ad altro. Sono contento di aver lavorato con Sarri e ora sono contento di lavorare con Gattuso. Sarri sarà accolto bene al San Paolo, con lui ho un rapporto speciale, ho cominciato all'Empoli con lui, spero che i tifosi napoletani lo accolgano bene".



RONALDO - "Cristiano? È un idolo, motivazione ed ispirazione, gli auguro tutto il bene del mondo tranne che per la partita di domenica.