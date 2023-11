Dopo la bella notizia della prima vittoria di ieri contro l'Atalanta, per Mazzarri arrivano anche aggiornamenti sicuramente meno incoraggianti. Perché nel pomeriggio di Bergamo c'è statouscito tra le lacrime al 39' e subito in stampelle a fine primo tempo. La risonanza magnetica di oggi ha fatto emergere unaAllo stesso tempo c'è anchePer lui tempi di recupero più brevi ma sicuramente non imminenti, salterà le prossime 6 partite tra campionato e Champions, con il tentativo di ritrovarlo il 23 dicembre in occasione di Roma-Napoli.- Tra tre giorni si va di nuovo in campo e Mazzarri deve correre immediatamente ai ripari.. Come accaduto ieri con, però non proprio con ottimi risultati. Oltre all'ex Inter e Roma, in quella posizione potrebbe vedersi(in Brasile ha giocato da laterale mancino). Altre due alternative sonoentrambi terzini naturali, ma abituati a giocare sulla fascia destra. Le prime indicazioni arriveranno mercoledì contro il Real Madrid.- In questa situazione il pensiero va anche allaCe ne sono di terzini di piede mancino liberi, però al momentoServirebbe un po' di tempo affinché l'ipotetico nuovo innesto si integri e soprattutto trovi la miglior condizione. Nel frattempo tornerebbe Mario Rui (entro 30 giorni in campo). Discorso simile per ilperché investire su un terzino sinistro (acquistandolo da un'altra squadra) nella finestra invernale andrebbe a sovraffollare il ruolo. Con Mario Rui a disposizione e Olivera sulla via del recupero.