Il crac di Mario Rui è più grave del previsto. Il portoghese ha subito una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra, motivo per cui il Napoli potrebbe tornare sul mercato per prendere un nuovo terzino. Si sondano gli svincolati e, tra i nomi trapelati, spiccano quelli di Danny Rose, ex Tottenham e Fulham, Nico Schulz, ex Borussia Dortmund, e Marvin Plattenhardt, un tempo bandiera dell'Hertha Berlino.