Napoli, Mario Rui sarà squalificato: salta il Milan, ecco chi al suo posto

Mario Rui salterà la sfida tra Milan e Napoli del prossimo turno di Serie A. Il difensore portoghese era infatti diffidato ed è stato ammonito nella gara casalinga contro l'Hellas Verona per un fallo su Suslov.



LE SCELTE - Scatterà dunque un turno di squalifica per l'ex terzino della Roma da scontare a San Siro. Con Olivera ancora ai box, si aprono due strade per Mazzarri: il cambio modulo, con il passaggio alla difesa a 3 e l'inserimento quindi di un esterno a tutto campo oppure la scelta tra 3 opzioni. Al posto di Mario Rui infatti il tecnico toscano potrebbe inserire Mazzocchi, Juan Jesus o Natan.