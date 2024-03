Napoli, Mario Rui: 'Siamo arrabbiati, ma stiamo crescendo a livello mentale'

Il Napoli non va oltre l'1-1 al Maradona contro il Torino. Nel post partita Mario Rui, autore dell'assist per il gol di Kvaratskhelia, è intervenuto ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni:



RIMPIANTO - "Abbiamo fatto gol e siamo stati ripresi dopo cinque minuti, siamo arrabbiati. Abbiamo provato fino alla fine, cercando di creare occasioni. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, volevamo dare continuità ma non siamo riusciti a vincere".



RABBIA - "Ci siamo ritrovati, stiamo macinando gioco e creiamo più occasioni. Questa rabbia proveremo a sfruttarla in maniera positiva nel match di martedì".



KVARA E' TORNATO? - "Stiamo crescendo a livello mentale, era stato il nostro limite. La testa non andava e non trovavamo le giocate. Ora siamo più liberi e lo stiamo dimostrando".



QUARTO POSTO? - "Era una settimana importante considerando gli scontri diretti e serviva per dare continuità. Purtroppo non ci siamo riusciti e speriamo che gli altri facciano dei passi falsi".