Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato a pochi minuti dalla sfida di Champions League con il Genk al microfono di Sky Sport: "La vigilia di questa partita l'abbiamo sentita perché nel'ultimo periodo la situazione non è stata positiva, ma oggi siamo qui proprio per cambiare le cose. Pensiamo solo alla partita, proveremo a fare un bel calcio, quello a cui avevamo abituato tutti".



Non vi hanno turbato le voci sull'addio di Ancelotti? "Prima di venire allo stadio abbiamo parlato col mister e ci ha detto di non pensare ad altro, di goderci questa bella partita, questa bella serata di Champions League".