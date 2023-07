Arrivano brutte notizie per Garcia nel corso del primo tempo dell'amichevole del Napoli contro la Spal. È stato infatti costretto a fermarsi Mario Rui, sostituito al minuto 35 da Olivera. Il terzino portoghese ha accusato un problema fisico, ha provato a restare in campo, ma dopo poco - e in seguito ad un breve consulto con lo staff medico - ha lasciato il terreno di gioco sulle sue gambe ma visibilmente seccato per questo infortunio.