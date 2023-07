Al Napoli manca il difensore centrale, colui che andrà a prendere il posto di Min-jae Kim. Il sudcoreano è andato al Bayern, una scelta nota già da tempo ormai. Così Garcia ha bisogno del suo sostituto perché i soli Juan Jesus e Ostigard non possono affiancare Rrahmani per tutta la stagione, ancor di più se si va a difendere lo scudetto. Però De Laurentiis e la squadra mercato sono al lavoro per portare quanto prima un nuovo innesto lì dietro. Per i primi nomi Kilmann e Danso non si riescono ad abbattere i muri dei rispettivi club, discorso differente riguarda Mavropanos.



L’OBIETTIVO - Kōnstantinos Mavropanos è un difensore greco classe ‘97 di proprietà dello Stoccarda. Alto 194 centimetri, fa della fisicità il suo punto di forza. È nella lista del Napoli che presto potrebbe accelerare le operazioni. Il prezzo è assolutamente alla portata, dato che ha un valore che si aggira sui 20 milioni di euro. Nel frattempo arriva un indizio perché ieri non ha preso parte al triangolare dello Stoccarda contro Borussia Monchengladbach e Monaco 1860. Per Mavropanos ci sarà comunque da battere la concorrenza della Juve che ci pensa da tempo, mentre l’Inter in passato aveva fatto un sondaggio. C’è comunque ottimismo in casa Napoli e presto potrebbe decollare la trattativa.