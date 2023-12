Walter Mazzarri è soddisfatto della vittoria del suo Napoli in Champions League, 2-0 finale e sorriso nel post partita: "Al di là della vittoria non volevamo prendere gol - ha detto l'allenatore a Sky Sport - Abbiamo rivisto cose del Napoli dell'anno scorso che si erano un po' perse".



NATAN - "Era un po' demoralizzato, andava sostenuto. Al Torino ho visto il primo Bremer, ora lo conoscete tutti. Natan ha un potenziale importante e sono sicuro ci servirà, Se sarò bravo a far capire ai ragazzi la difficoltà nell'essere campioni d'Italia e il rivedere il pericolo quando si perde palla possiamo migliorare".



MIGLIORAMENTI - "Non siamo perfetti, ma per esempio rispetto al passato finalmente marchiamo in area quando arrivano cross. Io sono soddisfatto e fiducioso, con il Cagliari dobbiamo dimostrare che questo processo di miglioramento sta continuando. Il modulo? Il 4-3-3 è il mio preferito, e il Napoli ha i giocatori per farlo. Vorrei continuare così".