Napoli, Mazzarri annuncia: 'Con la Salernitana 6-7 assenze'. Tutti gli indisponibili

È un momento critico quello che sta vivendo il Napoli. La squadra fatica a trovare risultati, a segnare e l'ultimo tracollo c'è stato a Torino in quel ko contro i granata. Domani ci sarà l'opportunità contro la Salernitana per ritrovare i 3 punti, anche se continuano a venire fuori tanti problemi. Non solo nell'aspetto morale, ma anche negli uomini, perché sono diverse le assenze a cui dovrà far fronte Walter Mazzarri.



INDISPONIBILI - Ne ha parlato lo stesso tecnico toscano in conferenza stampa oggi, sottolineando il fatto che rispetto alla sua prima partita dovrà rinunciare a 6-7 calciatori. Ma chi sono nel dettaglio? Al momento, in attesa dell'allenamento odierno, si contano 6 uomini in meno confrontando al match di Bergamo contro l'Atalanta del 25 novembre scorso. Il primo è Elmas, che è andato al Lipsia e non è stato ancora sostituito nel mercato. Out anche Osimhen e Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa. Fino ad arrivare agli infortunati Natan, Meret e Olivera.



LE SOLUZIONI - C'è da trovare, quindi, delle soluzioni, perché si tratta di giocatori importanti, di titolari e anche risorse che a gara in corso sono sempre preziose. Tra i pali chiaramente ci sarà Gollini al posto di Meret. Sulla fascia mancina, come di consueto, Mario Rui. Mentre al centro della difesa, Juan Jesus è la scelta di Mazzarri che non ha gran fiducia in Ostigard. Il posto di Anguissa a centrocampo lo va a raccogliere Cajuste, che ancora non avuto l'impatto sperato. Poi c'è il problema più evidente, quello del centravanti: con Osimhen fuori, Raspadori non segna, non convince ma si continua a puntare su di lui. Per Simeone poco spazio, chissà che con la Salernitana non possa cambiare qualcosa.