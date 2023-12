"Io sono dell'idea di lasciare andare chi ha la faccia di chiedere di andar via". L'allenatore del Napoli, Walter Mazzarri apre il mercato in uscita dopo la sonora sconfitta casalinga per 4-0 contro il Frosinone in Coppa Italia. Il primo calciatore in partenza è il 24enne centrocampista montenegrino Eljif Elmas, già in trattativa col club tedesco del Lipsia, che ha offerto 25 milioni di euro.