Napoli, Mazzarri: 'Cajuste potrebbe farcela, Zielinski da valutare. Sul mercato e Simeone dal 1'...'

Vigilia di Supercoppa italiana, il Napoli domani affronterà la Fiorentina alle ore 20:00 italiane. Parla in conferenza stampa il tecnico degli azzurri, Walter Mazzarri:



DISTRAZIONE MERCATO - "Per quanto mi riguarda il mercato non incide nella testa, penso solo alla partita di domani ed eventualmente quella di dopo. Sono abituato a fare così da sempre e cerco di inculcare questa mentalità ai ragazzi affinché non vengano distratti dal mercato".



PRESTAZIONI - "Contro il Torino abbiamo giocato proprio male, le altre invece erano state disputate in una maniera abbastanza buona e non abbiamo raccolto quanto creato. I ragazzi avevano perso la fiducia in se stessi e penso che la vittoria con la Salernitana ci possa aver dato un po' di morale e fiducia in noi stessi in vista della partita di domani".



INFORTUNI - "Cajuste, al contrario di quello che ho pensato quando uscito dal campo, potrebbe farcela. Zielinski mi sembra stia meglio, lo valuteremo stasera nell'allenamento. Demme invece ha avuto uno stiramento al gemello. Non gravissimo ma ieri non si è allenato per niente e sarà difficile averlo a disposizione".



FINALE DEL 2012 - "Non mi piace parlare del passato, neanche della finale del 2012. Andiamo avanti, è un Napoli diverso che ha fatto passi da gigante. La società è rimasta in Europa, ha vinto lo scudetto. Pensiamo a domani, noi veniamo da un momento altalenante e occorre che i ragazzi tornino a giocare con la serenità di qualche mese fa".



SIMEONE TITOLARE - "Simeone titolare domani? Lo lascio in panchina, ha parlato male (ride, ndr). A parte gli scherzi, la formazione la vedrete domani. Devo pensarci. È un candidato, sta andando bene ed è possibile che giochi".



CAMBIO MODULO - "Ciò che ho pensato è bene che lo tenga per me. Abbiamo giocato il giorno prima della Fiorentina, abbiamo fatto un recupero, due allenamenti e ho bisogno ancora di valutare. Abbiamo provato qualcosa di diverso qualche settimana fa per cambiare ma per un nuovo modulo ci vuole tempo, per gli automatismi. Vedremo ma credo che resteremo a giocare come le ultime partite più o meno".



IN CAMPIONATO - "Napoli-Fiorentina di campionato? Non entro nel merito di una partita in cui non c'ero, per correttezza verso un collega. È stata una brutta sconfitta, è normale che dopo lo scudetto ogni partita è sanguinosa. L'ho rivista in questi giorni e cercato di capire cosa fare di diverso domani. Per il modulo aspetto fino all'ultimo. La Fiorentina lì ha fatto una grande partita, senza dare punti di riferimento e ho visto che il Napoli ne ha risentito. Per questo cercherò di fare qualcosa di diverso per ovviare a certi problemi".



NUOVA SUPERCOPPA - "Nuova formula della Supercoppa? Non sta a me commentare, l'ha inventato la Federazione e va chiesto a loro".



ARRIVO IN ARABIA - "È chiaro che c'è una crisi europea dove ci sono meno potenzialità economiche rispetto all'Arabia Saudita e i giocatori più importanti possono essere attratti. Il campionato, di conseguenza, diventerà migliore e più competitivo. Porta via dei campioni a squadre europee che hanno fatto la storia del calcio".