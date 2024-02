Napoli, Mazzarri cambia ancora? La decisione contro il Verona

Nell'ultimo periodo si sono viste diverse versioni del Napoli di Walter Mazzarri. È cambiata tanto tatticamente la squadra e la trasformazione più evidente si è vista tra il ko in trasferta contro il Torino e la Supercoppa Italiana, quando si è tornati alla difesa a 3, tanto cara al tecnico toscano. O meglio, anche a 5 lì dietro. Contro la Lazio è stata riproposta nuovamente questa soluzione e c'è tanta curiosità per quanto riguarda il futuro, come andrà a giocare il Napoli da qui in avanti, fino a fine stagione.



CON IL VERONA - Il prossimo impegno sarà quello di domani, quando allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà il Verona di Baroni. Bisogna riprendere a vincere, ritrovare la continuità che serve per centrare la zona Champions. E Mazzarri pensa di ritornare al classico 4-3-3, quello che ha studiato da Spalletti e a cui ha rinunciato ultimamente. Una scelta dettata soprattutto dagli uomini a disposizione, dato che ci sarà un centrocampo più folto, considerando i rientri di Anguissa e Cajuste (il primo dalla Coppa d'Africa, il secondo dalla squalifica), e un attacco con Kvaratskhelia e Simone pronti per tornare in campo. Al di là dell’assetto tattico, però, conteranno i tre punti.