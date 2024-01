Napoli, Mazzarri chiede aiuto al calciomercato: Ngonge in pole per i bookie, sullo sfondo il colpo Balotelli

La vittoria ottenuta allo scadere nel derby contro la Salernitana permette al Napoli di tornare al successo e portarsi a -3 dalla zona Champions, comunque troppo poco per uscire dalla crisi. Per ritrovare la giusta continuità Walter Mazzarri chiede quindi aiuto al calciomercato: per gli esperti in pole c’è l’arrivo - entro il 31 gennaio - dal Verona di Cyril Ngonge, già a quota 6 reti in stagione, e visto in Campania a 1,85 volte la posta. Per il reparto offensivo non c’è solo il talento belga, più lontano però il colpo Albert Gudmundsson, offerto a 7,50 come Mario Balotelli, in cerca di un’occasione per il rilancio. Anche per la difesa si punta sul mercato interno: favorito per i bookie Nehuen Perez dell’Udinese, proposto a 2,50, sale a 5 l’arrivo di Lucas Martinez Quarta, con Alessandro Buongiorno, seguito da tutte le big della Serie A, a chiudere la lavagna a 9 volte la posta.