Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Frosinone in Coppa Italia:



"Per assurdo abbiamo fatto meglio con i ragazzi che giocano meno. Chiedo scusa ai tifosi, ci hanno dato una mano anche oggi e non se lo meritavano. Rifletteremo su quello che è successo, ci sta di prendere gol dopo i cambi, ci sta l'errore sul 2-0, ma bisogna rimanere il Napoli. Io cercavo anche a dieci minuti dalla fine di riaprirla, ma essere così demoralizzati e andare così allo sbaraglio... non va bene, spero ci serva da lezione per il futuro. Bisogna cambiare registro".



ROSA - "Non è semplice far fronte a tanti impegni, credetemi, ma non va bene in ogni caso. Nessun segnale alla società. Abbiamo giocato bene con le riserve, ero convinto di vincerla nel finale con i cambi. Lindstrom ha fatto una buona gara al posto di Politano, ci sono mancati un po' gli inserimenti delle mezzali. Con un po' di fortuna in più potevamo andare in vantaggio".



ERRORI - "Se non alleni mai perché giochi ogni tre giorni, è difficile insegnare ai ragazzi cosa sbagliano. Ho dovuto lavorare stamani sulla linea difensiva per non ripetere qualche errore commesso contro il Cagliari"