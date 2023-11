C'era una volta Mazzarri al Napoli... Una storia che potrebbe tornare presto d'attualità, perché dieci anni dopo l'addio con tanto di secondo posto in classifica le porte della panchina azzurra si sono riaperte per l'allenatore.A caldeggiare un ritorno di Walter e convincere il presidente a parlarci è il team manager della squadra Giuseppe Santoro, ma da inizio stagione De Laurentiis aveva già avuto un contatto con l'ex allenatore azzurro.Un paio di mesi fa la situazione era già complicata, il feeling tra Garcia e l'ambiente Napoli non decollava, l'allenatore faticava a trovare risultati e gestire lo spogliatoio.. Poi le due vittorie con Verona e Salernitana e il pareggio in rimonta col Milan avevano 'salvato' Garcia dall'esonero, fino al ko interno contro l'Empoli domenica sera. Lì, la decisione di De Laurentiis è stata irrevocabile: si cambia. E ora, Mazzarri, è in pole per tornare a Napoli.