Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta in Champions League sul campo del Real Madrid è intervenuto ad Amazon Prime: "Prima di prendere il 3-2 avevamo creato 2-3 presupposti per poterla vincere e andare in vantaggio. Sono contento della prova in generale. Sapevamo che il Real Madrid in ripartenza è micidiale. Quando sei in vantaggio è normale che tenti il tutto per tutto e concedi qualcosa in più, sul 2-2 si poteva stare più attenti e non farli ripartire. Stavamo giocando veramente bene, avevo la sensazione che potessimo andare in vantaggio".



Cosa c'è in quell'abbraccio con Anguissa e tutto il gruppo?

"Ho trovato un gruppo eccezionale, unito, che ha voglia di allenarsi e stare insieme. Penso che qui si possa fare davvero bene perché quando ci sono anche i valori umani si può fare bene".



Osimhen un tempo, il secondo: era programmato?

"Sì, era programmato. Era rientrato con l'Atalanta e aveva 20-25' di autonomia a Bergamo, oggi avevamo pensato di fargli fare un tempo per recuperarlo per l'Inter e le gare successive. Non si poteva rischiare un risentimento e per questo l'inserimento è stato graduale".