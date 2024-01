Napoli, Mazzarri furioso: abbandona il campo e diserta la premiazione

Redazione CM

Finale contrassegnato dalle polemiche per il Napoli, uscito sconfitto dalla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il tecnico Walter Mazzarri, infatti, ha abbandonato il campo dell'Al Awwal Park Stadium, a seguito della rete siglata da Lautaro Martinez, arrivata al 91’ e decisiva per la vittoria della Supercoppa Italiana da parte dei nerazzurri.



NON SOLO - Inoltre, l'allenatore originario di San Vincenzo, tornato sulla panchina dei partenopei dopo 10 anni, ha disertato anche la successiva premiazione della Supercoppa, che si è svolta sul campo dello stadio di Riyad. Da regolamento, tuttavia, sia Mazzarri che il suo staff avrebbero dovuto presenziare alla cerimonia e ricevere la medaglia d'argento per i vincitori del 2° posto. Invece, a presentarsi sono stati soltanto i giocatori, per ultimo Juan Jesus.